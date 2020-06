17:39

L'interesse di sicuro c'è, la volontà di prenotare un po' meno. L'analisi di Marco Rosselli, responsabile commerciale di Napoleon Tour Operator, rispecchia l'andamento generale del settore: "Nelle ultime settimane la richiesta è scoppiata, il problema è che non c'è ancora un bilanciamento con le prenotazioni: i clienti sono molto curiosi ma hanno ancora timore a concretizzare le pratiche".

Il dato fa comunque registrare miglioramenti di giorno in giorno e l'aspettativa è che tra l'arrivo del Bonus vacanze e una maggiore consapevolezza collettiva circa l'idea di andare in vacanza, le prenotazioni continuino ad aumentare.



