Inizia l’estate di Bravo Club, tra Italia ed estero

15:13

Bravo Club ha dato il via all’estate. Questa settimana hanno aperto i resort in Italia con Sicilia, Puglia e Sardegna sotto i riflettori.

Tra le strutture del brand del gruppo Alpitour tornate in attività, il Voi Bravo Daniela, vicino a Otranto, il Voi Bravo Baia di Tindari nella Sicilia orientale e in Sardegna il Bravo Porto Puno e il Bravo Li Cucutti.



Ma l’11 luglio riprenderanno anche le attività oltre i confini, con il Bravo Istron Bay a Creta, e il Bravo Minorca in Spagna. Dal 18 luglio saranno attivi in Egitto il Bravo Fantazia Resort, il Bravo Nubian e il Bravo Almaza Beach.



E ad agosto apriranno i battenti anche l’Andilana Beach e il Bravo Kiwengwa a Zanzibar.



Per quanto riguarda la sicurezza, precisa la nota, ogni resort presenta “protocolli anti-contagio che intervengono sia su momenti di vita quotidiana, sia su procedure straordinarie di santificazione e pulizia. Le attenzioni più grandi ovviamente sono rivolte ai più piccoli, ma non solo: il programma di attività è stato rivisto per consentire un diario giornaliero ricco e diversificato, con gruppi piccoli dov’è necessario registrarsi per consentire il distanziamento. Questo ha comportato un’offerta ancora più ampia, con molte proposte contemporanee per permettere il distanziamento: le Academy, gli sport, i corsi, i laboratori e persino gli spettacoli serali”