"Credo che tutti i t.o. siano in attesa": la pandemia causata dal Covid-19 cambierà il mondo del turismo per sempre, ridisegnandone confini e abitudini. Ma potrebbe anche cambiare le carte in tavola a livello europeo, liberando spazi e opportunità per chi le saprà cogliere.

Ne è convinto Emmer Guerra, brand manager di Going, che non nasconde quel che probabilmente tutti i t.o., in Italia così come nel resto d'Europa, stanno facendo in questo momento: tirare i remi in barca, ridisegnare il proprio business e tenere dritte le antenne.



Le previsioni

"Stimo tutti cercando di capire cosa succederà nei prossimi mesi - spiega -: potrebbero liberarsi strutture e territori impensabili fino a quattro mesi fa. Potrebbero cadere certe esclusive e alcuni t.o. potrebbero decidere di alleggerirsi in certe zone, aprendo nuove possibilità agli altri". O. D.