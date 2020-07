11:01

Il primo sarà probabilmente il Mar Rosso e a ruota potrebbero riaprire Turchia, Kenya, Mauritius e Maldive, queste ultime non prima dell'inverno: così si profila l'autunno di Going secondo il brand manager Emmer Guerra.

"Alle Maldive siamo prontissimi con un piano di ripartenza e commissioni per le adv: aspettiamo che il governo tolga la quarantena obbligatoria per chi rientra dai paesi extra Schengen, altrimenti tutto è bloccato".



La speranza è che il blocco venga meno il prima possibile, in modo da far ripartire almeno il Mar Rosso a sostegno della coda estiva: "Bodrum in Turchia ne risentirà di più perché è un prodotto tipicamente estivo. Il Kenya partirà solo in inverno e poi l'Oceano Indiano: noi abbiamo già in programma una serie di attività dedicate, aspettiamo solo di capire quando saranno tolte le limitazioni". O. D.