WeRoad: i trend dell’estate dei Millennials

19:36

L’estate, in un modo o nell’altro, è arrivata. E regalarsi qualche giorno di vacanza non è più impensabile. In molti hanno voglia di partire e i Millennials non fanno eccezione. WeRoad ha analizzato le tendenze di questo target per questa insolita stagione calda.

Tra le mete top, sicuramente Sicilia, Sardegna e Sud Italia in genere, mentre al di fuori dei confini si fa largo l’Islanda.



Per le tipologie di viaggio, emerge innanzitutto il segmento Viaggi active & trekking. Ma c’è spazio anche per il mare con i Viaggi Sail Adventure, grazie anche ai 7.914 chilometri di costa dell’Italia.



WeRoad segnala anche i Viaggi Villa 360°, ovvero soggiorni in villa, sempre nel cuore dell’Italia.