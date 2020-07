Viaggi in Spagna, Tui avanza l'ipotesi di una sospensione

13:04

Tui potrebbe sospendere i viaggi in Spagna, se dovesse essere ripristinato l’obbligo di quarantena al rientro. L’operatore sta quindi monitorando attentamente gli avvisi del governo, preoccupato del fatto che i vacanzieri inglesi di ritorno dalla Spagna possano essere costretti a isolarsi per 14 giorni, a causa del nuovo picco di casi di coronavirus nel Paese iberico.

Di recente il Foreign Office - come ricorda Travelmole - aveva rimosso l’obbligo di quarantena per gli arrivi dalla Spagna, consentendo così la ripresa dei pacchetti turistici. “Se le vacanze dei nostri clienti non possono andare avanti a causa di Covid-19 - ha precisato un portavoce di Tui, secondo travelmole.com -, daremo la possibilità di optare per una nota di accredito di rimborso per l’intero valore della vacanza, oppure un rimborso in contanti”. S. P.