di Oriana Davini

15:07

Un investimento di circa 500mila euro a crociera: tanto costa il protocollo di salute e sicurezza messo a punto da Msc Crociere e presentato oggi dal ceo, Gianni Onorato (nella foto) “per dimostrare che la crociera è una vacanza divertente e ancora più comoda e sicura: siamo pronti a partire con due navi nel Mediterraneo non appena arriverà il via libera dal Governo”.

Elaborato con le autorità italiane e un team di esperti internazionali, il nuovo protocollo include il test universale Covid-19 per equipaggio e ospiti prima dell’imbarco, distanziamento sociale e la nuova assicurazione “Protection Plan Msc-Covid19”, elaborata con Europe Assistance “e inclusa nel pacchetto per dare garanzie anche in caso di Covid”.



Solo escursioni organizzate

Una volta a bordo, oltre al rafforzamento del team medico, misure di igienizzazione più elevate e un programma di intrattenimento rivisto per garantire il distanziamento, si potrà scendere solo partecipando alle escursioni organizzate.



“Alcune saranno incluse nel pacchetto – specifica Onorato -: è una decisione volta a garantire anche a terra lo stesso standard di sicurezza introdotto a bordo, preservando la salute di ospiti, equipaggio e del territorio”.