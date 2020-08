Oku Hotels, il brand di lusso nato dalle ceneri di Casa Cook

17:16

Si chiama Oku Hotels il brand di lusso all’interno del quale sono confluiti Casa Cook Ibiza e Casa Cook Kos, due fra gli alberghi di punta di Thomas Cook, che aveva lanciato queste strutture di altissimo livello poco prima del collasso nel settembre 2019.

I due hotel, passati di mano prima a Westfort Capital ed ora a LMEY, si presentano come strutture gemelle all’interno delle quali recuperare lo spazio interiore, come suggerisce il nome del brand, Oku, appunto.



Spa e aree per lo yoga minimaliste, design studiato per il relax e per la rigenerazione sono le caratteristiche delle due strutture.



Oku Hotels, che doveva aprire le due strutture ad aprile e maggio di quest’anno, ha in programma una successiva espansione, con la nascita di nuovi alberghi a marchio a Mykonos, Bali e Miami.