Idee per Viaggiare punta tutto sull’inverno

14:21

Idee per Viaggiare guarda all’inverno puntando sulle partenze di Capodanno alla volta delle destinazioni core del tour operator: Emirati con Dubai e Abu Dhabi, ma anche Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia.

“Riteniamo doveroso proporre programmi di viaggio soltanto dopo aver ottenuto le opportune rassicurazioni dai nostri fornitori in materia di date, procedure e condizioni di viaggio cui attenersi – spiega Roberto Massi, Product Development Manager di Idee per Viaggiare (nella foto) -. Per questa ragione stiamo concentrando i nostri sforzi su Natale e Capodanno, certi che ci sarà maggior sicurezza nel tornare a viaggiare e particolare desiderio di evasione da parte del consumatore finale”.



Tra le strutture proposte il Sun Island Resort alle Maldive, il Grosvenor House Dubai nell’emirato e The Ravenala Attitude di Mauritius.