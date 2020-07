Idee per Viaggiare arricchisce i voucher di benefit e copertura Covid

11:56

Dura 18 mesi, è frazionabile su più prenotazioni, è cedibile a terzi, è rimborsabile parzialmente o totalmente alla scadenza e oggi viene anche integrato con una serie di benefit fra i quali la copertura gratuita Covid Top.

È il voucher di Idee per Viaggiare che ha deciso di venire il più possibile incontro alle agenzie di viaggi e ai clienti estendendo la validità dello strumento e arricchendolo di contenuti.



“Con la volontà di essere vicini e supportare il lavoro dell’agente di viaggi, abbiamo agito secondo buon senso, lavorando in modo trasparente per rispondere alle esigenze della distribuzione e del cliente finale. Siamo stati infatti tra i primi a emettere i voucher e ad oggi ne contiamo quasi un migliaio – dice il ceo dell’operatore Danilo Curzi (nella foto) -.Gli sforzi messi in campo si sono focalizzati dapprima sull’estensibilità del voucher e sull’annosa questione della cessione dello stesso e successivamente sull’integrazione dei benefit a titolo gratuito. Da questa settimana i nostri sales si recheranno personalmente nelle agenzie per consegnare uno speciale kit, contenente il voucher cartaceo, accompagnato da una lettera personalizzata con le indicazioni per utilizzo dello stesso”.



All’interno del voucher viene quindi compresa gratuitamente la copertura assicurativa della polizza Covid Top all’interno della polizza All risk nonché upgrade e riduzioni sui costi e i servizi come il food & beverage e la spa in alcune strutture selezionate a Dubai, Maldive, Mauritius e Seychelles.