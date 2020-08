Holland America, partenze cancellate fino a dicembre

11:31

Continua ad allungarsi l’elenco delle compagnie di crociera che, a causa della pandemia, si vedono costrette ad annullare i propri itinerari. Ultima in ordine di tempo Holland America Line, che ha deciso di bloccare tutte le partenze fino al 15 dicembre 2020.

Il prolungamento del fermo, spiega cruisetradenews.com, riguarda tutti gli itinerari di Caraibi, Messico, Canale di Panama, costa del Pacifico, Sud America, Antartide, Hawaii, Pacifico meridionale, Australia e Asia. Le prenotazioni già effettuate verranno automaticamente cancellate, così come automatica sarà l’attribuzione di un credito del 125% sulla tariffa base della crociera già pagata in precedenza. Credito valido per 12 mesi dalla data di emissione e che potrà essere utilizzato per prenotare le partenze fino al 31 dicembre 2022.



Holland America Line aveva precedentemente già sospeso per tutto il 2020 le operazioni di crociera globali e annullato tutte le crociere in Alaska, Europa e Canada/New England, oltre alle partenze aggiuntive dal porto di Vancouver, British Columbia, Canada, nel 2020. In questi giorni anche P&O Cruises e Seabourn hanno annunciato la proroga dello stop ai viaggi, proprio a causa dell'impatto della pandemia da Covid-19.