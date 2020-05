Holland America, Princess e Seabourn: stop alle crociere estive

14:59

Holland America Line, Princess Cruises e Seabourn hanno annunciato la cancellazione dei viaggi durante l'estate, con ripercussioni sulle crociere in Alaska e British Columbia, Europa, Canada e New England, Caraibi. Holland America Line ha inoltre sospeso il Grand Voyage a bordo di Amsterdam.

Con questo annuncio vengono di fatto annullate tute le crociere in Alaska, Canada e New England, Europa e le traversate transatlantiche per tutte le linee. Sia Holland America sia Princess Cruises avevano precedentemente ridotto la maggior parte delle loro crociere in Alaska e avevano annullato del tutto i tour a terra. "A causa della ridotta disponibilità di voli, della chiusura dei porti da crociera nelle regioni di tutto il mondo e di altri fattori che incidono sui viaggi internazionali, Princess Cruises sta prolungando la pausa delle operazioni navali globali e ha quindi preso la decisione estremamente difficile di cancellare crociere selezionate fino alla fine della stagione estiva 2020", ha dichiarato Princess Cruises in un comunicato riportato da Cruisecritic.

Tutti e tre i marchi offrono agli ospiti l'opzione di Future Cruise Credits o di rimborsi sui viaggi annullati.



L'annuncio arriva pochi giorni dopo che Carnival Cruise Lines ha annunciato un ritorno graduale alle crociere, con otto navi sue tre porti nordamericani: Miami, Galveston e Port Canaveral (Orlando). La compagnia spera di ricominciare a navigare il 1 agosto.