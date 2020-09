Princess Cruises, nel 2021 rotta su Asia e Australia

14:43

Princess Cruises schiererà cinque delle sue 18 navi in Australia e Asia nel 2021-22. Come riportato da TTG Media, gli itinerari in vendita dal 16 settembre includono le destinazioni del Pacifico meridionale di Fiji, Papa Nuova Guinea, Nuova Caledonia e Vanuatu.

Le navi salperanno verso 82 destinazioni in 19 paesi seguendo 59 itinerari. Saranno schierate Royal Princess, Emerald Princess, Sapphire Princess, Coral Princess e Pacific Princess, con viaggi che vanno da due a 36 giorni.

I porti di partenza includeranno Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Auckland, con alcuni viaggi che si spingeranno fino al Sud-est asiatico e al Nord America.

Gli ospiti che avevano già prenotato una crociera di Princess Cruises avranno diritto a uno sconto sulle tariffe di lancio se prenoteranno entro il 28 febbraio 2021.