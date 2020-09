di Oriana Davini

Investimenti sul trade, una grande campagna di comunicazione social e in tv, la conferma di Costa Firenze e la scelta di tenere alta la qualità, privilegiando un pricing che non vada mai sotto la linea di galleggiamento: è questa la rotta che Costa Crociere ha intenzione di seguire nei prossimi mesi.

Dopo la ripartenza con Costa Deliziosa lo scorso 6 settembre, "che ci ha portato i complimenti del board di Carnival perché siamo stati il primo brand del gruppo a ripartire", sottolinea il direttore commerciale, Daniel Caprile (nella foto), la compagnia si dichiara fiduciosa per il futuro anche grazie ai riscontri positivi ottenuti dai passeggeri delle prime crociere. "Abbiamo avuto la conferma che si può stare in crociera e divertirsi stando in completa sicurezza".



Il prossimo passo, oltre alla ripartenza di Costa Diadema il 19 settembre e Costa Smeralda il 10 ottobre, riguarda più fronti.



In primis le agenzie "che in questo momento hanno un ruolo ancora più importante": per loro partirà a inizio ottobre una campagna di incentivazione "molto forte con maggiori commissioni e premi alle adv che venderanno più crociere, oltre a fam trip ed eventi a bordo delle navi".



I prezzi

Quindi il pricing: uno dei focus della campagna sarà la convenienza della crociera. "Ci sarà un'offerta dedicata ai consumatori e daremo molti privilegi ai clienti Costa Club. Il nostro pricing non si abbasserà comunque in modo importante: siamo più propensi a dare più incentivi agli adv che non ad agire su leve promozionali spropositate".