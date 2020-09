08:02

Si chiamano Studios le nuove cabine create da Norwegian Cruise Line e dedicate ai single in crociera. Le sistemazioni sono progettate appositamente e dedicate ai viaggiatori in solitaria, introducendo nel settore una novità perché non richiedono supplementi.

Con una media di 10 metri quadrati, le cabine sono spaziose e offrono tutto il necessario per un viaggio all’insegna del comfort: un letto full-size, bagno con doccia e TV a schermo piatto.



Oltre alle cabine, viaggiare in solitaria a bordo di Ncl offre anche l'accesso con chiave magnetica privata alla Studio Lounge, area esclusiva per gli ospiti degli Studios in cui sono a disposizione caffè e snack gratuiti, guardare la Tv o semplicemente conoscere gli altri viaggiatori mentre sorseggi un drink.



Per i viaggiatori in solitaria Norwegian Cruise Line propone una serie di meetup specifici.



Gli Studios sono disponibili a bordo delle navi Norwegian Bliss, Norwegian Breakaway, Norwegian Encore, Norwegian Epic, Norwegian Escape, Norwegian Getaway e Pride of America.