I tour operator e il futuro da riscrivere sul prossimo numero di TTG

15:50

Un autunno davvero unico, stretto fra una fase di grande difficoltà e la volontà di superare l’impasse e tornare alla ‘nuova normalità’.

Pubblicità

Sul nuovo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online nella digital edition lunedì 28 settembre, i tour operator si interrogano su un futuro che verrà condizionato da dinamiche nuove.

In primo piano la variabile prezzo, che i t.o. dovranno contenere per cercare di ridare fiato alle prenotazioni e ai conti delle aziende. Da non sottovalutare poi il discorso legato alla qualità e quantità dell’offerta, che potrebbero uscire fortemente ridimensionate dopo un periodo di blocco delle destinazioni che sta durando troppo a lungo.



Nel servizio i principali attori del tour operating fanno il punto anche su un’altra tematica imperante in questo periodo: il ricorso al last minute, che porta con sé incertezza e difficoltà nella programmazione dei viaggi.