Kuoni riduce i punti vendita per far fronte alla crisi Covid

15:25

Kuoni si appresta a tagliare i punti vendita nel Regno Unito. L’azienda ha annunciato infatti l’avvio di un processo di riorganizzazione e ridimensionamento del network che porterà alla chiusura degli store di Lakeside, Bromley, Leeds, Windsor, Kingston, Stratford, Canterbury e Glasgow. Per questi la società non rinnoverà i contratti di affitto dei locali.

Pubblicità

Secondo quanto si legge su Travel Mole, la razionalizzazione degli store non dovrebbe, per il momento, tradursi in tagli al personale, che dovrebbe continuare a operare da remoto.



“Il nostro piano immediato – ha spiegato Derek Jones, ceo della società proprietaria di Kuoni, Der Touristik Uk - è che tutto il personale continui a lavorare da casa nel nostro call center virtuale che funziona bene”.