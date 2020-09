Guglielmi, GTours: “Il vero orizzonte adesso è il 2021”

09:39

Il lockdown come periodo di riflessione. È da qui che GTours ha deciso di ricostruire quanto perduto a causa della pandemia. "Purtroppo da aprile a ottobre abbiamo avuto il 93% delle cancellazioni", commenta Filippo Guglielmi (nella foto), titolare di GTours. Adesso si lavora sull'autunno, ma il vero orizzonte è il 2021.

L'attenzione è tutta sul Gargano, meta meno battuta dal turismo familiare e destinata invece a un target medio-alto, pronti dunque nuovi investimenti.



"Ci stiamo riposizionando su territori, come la nostra Puglia, su cui eravamo già forti", spiega Guglielmi. "Stiamo per aprire una sede a Vieste per proporre sempre più servizi e spingere anche un extra alberghiero che in quella zona ha ampi margini di crescita". Ancora mercato Italia, dunque, ma con nuove strategie e ritrovate vitalità. "Occorre un confronto con tutte le parti del settore - conclude. Non è il tempo della competizione ma della cooperazione". G. G.