Norwegian Cruise Line estende lo stop anche al mese di novembre

15:56

Resteranno sospese anche nel mese di novembre le crociere di Norwegian Cruise Line con i brand Ncl, Oceania e Regent Seven Seas. “La Compagnia continuerà a lavorare collaborando con i governi globali – si legge in una nota del Gruppo -, le autorità di sanità pubblica e il gruppo di esperti dell’Healthy Sail Panel per prendere tutte le precauzioni necessarie a proteggere gli ospiti, l’equipaggio e le comunità toccate dagli itinerari”.

La decisione di Norwegian segue quella del Centers for Disease Control and Prevention, che aveva prolungato lo stop a tutte le crociere negli Stati Uniti fino alla fine di ottobre, nonostante la propensione iniziale fosse di arrivare anche a febbraio.



“Per ulteriori informazioni – prosegue la nota -, gli ospiti che hanno prenotato crociere cancellate con Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises o Regent Seven Seas Cruises devono contattare il loro agente di viaggio o la compagnia di crociere”.





https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/164013_crociere_gli_usa_estendono_lo_stop_a_fine_ottobre/