Il tour operator Jump nuovo sponsor della Digital edition di TTG

10:10

È Jump il nuovo sponsor della Digital edition di TTG che oggi si apre con un servizio dedicato ai network e alle prospettive del 2021, oltre che a TTG Travel Experience, che mercoledì aprirà i battenti a Rimini Fiera.

Il tour operator del Gruppo Uvet, dopo un’estate sotto il segno del Mare Italia, sarà presente in fiera a Rimini con uno stand per dialogare con gli attori della distribuzione e anticipare le proposte per la prossima stagione invernale. Inoltre il t.o. si proporrà alle agenzie di viaggi come partner per uno sviluppo tecnologico in ottica futura.



Intanto il bilancio estivo fa registrare numeri soddisfacenti, ottenuti grazie alla dinamicità e alla flessibilità di Jump che, seppur in un periodo di incertezza per il mercato, ha saputo rispondere alle nuove richieste di clienti e agenzie in termini di varietà di prodotto offerto, velocità di risposta, gestione e controllo della redditività delle pratiche, servizio di assistenza 24h e responsabilità, totalmente a carico dell’operatore.



Jump presenterà anche i risultati di un survey realizzato insieme a Settemari e Amo il Mondo, che ha analizzato il sentiment sulla propensione ai viaggi degli utenti social dei tour operator, che ha rivelato come il 60 per cento abbia voglia di partire per una vacanza.



La Digital edition di TTG è disponibile online a questo link