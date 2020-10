P&O Cruises, consegnata la nuova nave Iona

19:30

P&O Cruises ha ricevuto in consegna Iona. La nave, la più grande mai costruita per il mercato crcocieristico britannico, ha una stazza di 185mila tonnellate ed è lunga 345 metri.

Pubblicità

Tra le attrazioni della nave, si legge su Travel Mole, una distilleria di gin (la prima in assoluto in mare), un lussuoso centro benessere, otto ristoranti, quattro piscine e 13 luoghi di intrattenimento.



La nave è stata realizzata nei cantieri Meyer Werft, in Germania. Inizialmente la consegna era prevista per maggio 2020, ma la pandemia ha fatto slittare i tempi.