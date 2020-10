‘Meravigliosa…’, i city break del Quality firmati Italyscape

11:59

Italyscape non si ferma. Il tour operator di Quality Group specializzato nella costruzione di viaggi su misura in Italia ha continuato a lavorare sul prodotto e, dopo i 12 itinerari culturali di Meraviglie Italiane lanciati a primavera, ha ideato una nuova linea di prodotto: ‘Meravigliosa…’

Alla scoperta delle città d'arte

Si tratta di 6 nuovi city break alla riscoperta di luoghi iconici delle più importanti città d’arte italiane (Firenze, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) che oggi, grazie ai flussi turistici ridotti, presentano l’occasione unica e forse irripetibile di poter essere visitati, in compagnia di guide esperte, senza code, in tranquillità e silenzio.



“Abbiamo lavorato incessantemente per tenere viva la relazione con il mercato- afferma Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape (nella foto) - mettendo a punto prodotti nati anche dall’ascolto delle agenzie e costruiti non solo per attirare nuovi target di clientela, ma soprattutto per mantenere vivo il rapporto con i clienti abituali, rispondendo alle esigenze che l’emergenza sanitaria ha fatto nascere. Questo nostro lavoro di relazione con il canale trade ci ha portati quindi ad arricchire la nostra programmazione e allo stesso tempo ha fatto crescere la conoscenza e l’affidabilità del nostro brand tanto che in poco tempo siamo riusciti instaurare una proficua collaborazione con molte nuove agenzie di viaggi”.



L'accordo con Best Western

Ogni itinerario è abbinato a 2 notti in hotel del gruppo Best Western, con cui è stato sottoscritto un accordo che consente di offrire ai clienti condizioni commerciali vantaggiose. Il format dei city break prevede, inoltre, l’abbinamento della visita culturale a proposte esperienziali insolite. A Venezia, ad esempio, dai capolavori dell’arte gotica di Palazzo Ducale si passerà alla degustazione di dragees, praline e tartufi, mentre a Roma all’aperitivo nel Ghetto seguirà la visita dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina e a Firenze un aperitivo al tramonto su una terrazza panoramica affacciata sul cuore della città anticiperà l’ingresso alla Galleria degli Uffizi.



I viaggi di nozze

Oltre ai City Break Italyscape ha messo a punto 5 nuovi itinerari per viaggi di nozze che abbinano, in un format modulabile, il soggiorno in hotel 4 o 5 stelle – secondo le esigenze del cliente – al noleggio auto. A scelta potranno poi essere aggiunte proposte culturali, esperienziali ed estensione mare per un itinerario che potrà così durare dai 4 ai 10 giorni.