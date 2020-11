Carnival Corporation, ottimismo sui tempi di ripresa delle crociere negli Usa

14:21

Carnival Corporation non ha ancora dichiarato una data precisa per la ripartenza delle crociere negli Stati Uniti, così come dei viaggi di prova richiesti dal Cdc.

"La buona notizia è che si sta parlando di ripartenza e non di stop” detto il presidente e ceo Arnold Donald a CruiseWorld 2020, conferenza virtuale ospitata da Travel Weekly e ripresa da Travel Pulse.



Donald ha affermato che le compagnie stanno ancora aspettando alcune informazioni tecniche dal Cdc, ma ciò che aiuterà a riavviare le crociere saranno i perfezionamenti nei protocolli epidemiologici, test più economici e accurati e, ovviamente, un vaccino efficace.



Carnival Cruise Line sarà probabilmente uno dei primi marchi a riprendere la navigazione. Il presidente di Carnival Christine Duffy non ha fornito una tempistica esatta sui tempi di ripresa, ma ha comunque affermato che “Siamo concentrati su un riavvio graduale e inizieremo probabilmente da Miami e Port Canaveral".

I piani provvisori prevedono PortMiami come home port per Carnival Horizon, mentre Carnival Breeze opererà da Port Canaveral. "E torneremo a Galveston, in Texas, con Carnival Vista”.