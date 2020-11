La fiducia del Club Med

di Isabella Cattoni

08:35

Non sono solo sensazioni maturate in chi il mercato turistico lo mastica da tempo e soprattutto ne ha una percezione più ‘internazionale’. Sono i dati a parlare e a rendere Eyal Amzallag, managing director South Europe, Middle East & emerging markets di Club Med, moderatamente ottimista anche sul prossimo futuro.

Il manager ha chiuso ieri una giornata “superiore alle attese. Nel primo dei nostri tradizionali tre giorni dedicati ai Blue Days abbiamo totalizzato un volume di prenotazioni per i prossimi mesi che si avvicina al 70% circa di quanto registrato nel corrispondente periodo dell’anno scorso”.



Effetto Blue Days

E a trainare l’interesse dei clienti non solo l’Italia capitanata da Cefalù (nella foto), ma anche ad esempio un’altra primizia di casa Club Med di prossima inaugurazione, il resort dell’Exclusive Collection sull’isola privata di Sainte Anne a Seychelles.



Si dice sempre che il segmento alto spendente è fra quelli che soffre meno e che sarà fra i primi a riprendersi: il fatto di optare per strutture isolate, dotate di ampi spazi e servizi di alto livello assume infatti un’importanza particolare in epoca di pandemia. E in casa Club Med questo si sa, sulla scorta di dati che la scorsa estate, nell’arco delle due-tre settimane di apertura delle strutture in Italia, hanno portato a realizzare risultati cinque volte superiori a quelli prodotti nel medesimo spazio temporale del 2019.



L’incognita neve

Certo, le incognite restano tante, a partire da una stagione invernale sulla neve che non decolla, anche se Amzallag nutre speranze per il periodo a cavallo fra le festività di fine anno e gennaio-febbraio. Ecco allora che il fatto di aver anticipato di un anno la chiusura del resort di Pragelato a Sestriere per rinnovarlo, non impedisce a Club Med di puntare comunque sugli Chalet di Val Morel e di Grand Massif, o sul nuovissimo La Rosiere. E di pensare all’estate 2021 con ottimismo, forti di alcuni pilastri fondamentali che dovrebbero favorire le prenotazioni: l’assicurazione completa che tutela anche ogni spesa connessa a Covid-19, la cancellazione gratuita fino a 8 giorni dalla partenza, un protocollo a tutela di salute e sicurezza particolarmente severo in tutte le strutture del t.o.



In attesa del rimbalzo

“Un business model solido, unito a efficienza, agilità e positività sono gli elementi che ci permetteranno di traghettare oltre questo periodo difficile e di beneficiare dell’effetto rimbalzo che sicuramente arriverà l’anno prossimo. Abbiamo il prodotto, le conoscenze e le spalle larghe per superare la crisi e anche per ampliare le nostre quote sul mercato italiano insieme agli agenti di viaggi, ai quali indirizzeremo nuovi investimenti in formazione e supporto”.