Celebrity Cruises amplia gli itinerari caraibici per l’inverno 2021-2022

Celebrity Cruises ha annunciato il suo programma di crociere invernali 2021-2022 per i Caraibi, l'Europa e il Sud America.

Le nuove proposte sono il frutto di ricerche di mercato e feedback ricevuti dagli ospiti e vedono l’ampliamento delle rotte caraibiche con nuovi itinerari di sette notti. Inoltre, si segnalano nuovi itinerari in Spagna e Portogallo e nuovi itinerari più brevi in Sud America.



Le nuove crociere vanno ad arricchire gli itinerari ormai consolidati di Celebrity. E poiché le vacanze dovrebbero essere facili fin dall'inizio, wi-fi, bevande e mance sono ora ‘Sempre inclusi’ su ogni crociera Celebrity.



In dettaglio, otto navi si posizioneranno ai Caraibi, comprese le sue nuovissime navi della serie Edge, Celebrity Edge e Celebrity Apex. Celebrity Edge effettuerà crociere di sette notti sia nei Caraibi orientali sia in quelli occidentali; Celebrity Silhouette salperà per nuovi itinerari nei Caraibi meridionali con pernottamenti ad Aruba e Curaçao. Celebrity Summit sostituirà Celebrity Infinity per navigare su itinerari di quattro e cinque notti da Miami, ai quali si aggiungeranno due nuove crociere in Messico a dicembre 2021.



Venendo all’Europa, Celebrity Infinity estenderà la sua stagione a ottobre e novembre navigando dal porto di Lisbona e aggiungendo il nuovo ‘Best of Spain and Portugal’ di 10 notti, più due nuove crociere di sette notti nella penisola Iberica per visitare destinazioni come Palma di Maiorca , Siviglia, Alicante e Malaga in Spagna e Porto in Portogallo. In seguito si partirà da Lisbona a Rio de Janeiro, in Brasile, visitando i porti di scalo in Spagna e nelle isole Canarie.



Per quanto riguarda il Sud America, da dicembre 2021 fino a marzo 2022, Celebrity Infinity esplorerà il continente, dai fiordi del Cile al Brasile fino alla punta dell'Antartide. Con un nuovo porto di partenza, Valparaiso in Cile.

Il nuovo programma prevede quattro nuovi itinerari da nove a 12 notti che fanno scalo fra Argentina e Patagonia, o fra Argentina e Brasile. Infine, nuova crociera di 14 notti verso l'Antartide.