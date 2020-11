16:41

“La portata delle sfide che il nostro settore ha dovuto affrontare nel 2020 non ha precedenti e sicuramente lasceranno un segno, ma ora sembra che ci sia una ripartenza all’orizzonte”. Come riportato da TTG Media, Joseph Ponte, ceo di Hotelplan Uk Group, traccia un quadro moderatamente ottimista per il futuro del tour operating.

Pubblicità

“Col tempo, si spera in un futuro non troppo lontano, arriveremo a consegnare il 2020 ai libri di storia. L'unica cosa certa è che il nostro settore si riprenderà e si riprenderà fortemente. In Hotelplan Uk sappiamo che le cose stanno migliorando. Il traffico web è aumentato considerevolmente e abbiamo assistito a un netto aumento delle prenotazioni per la seconda metà del prossimo anno. Le persone sono pronte e sta arrivando il momento di rialzare la testa".



"Sebbene la recente sospensione dei viaggi di dicembre 2020 possa essere sembrata una mossa errata, è stata la cosa giusta da fare per i nostri clienti. Siamo stati fortunati a poter prendere questa decisione sapendo che il nostro lavoro a lungo termine è al sicuro grazie al sostegno economico di Migros. In questo momento non abbiamo un quadro chiaro di quando le stazioni sciistiche potranno riaprirsi e ogni paese sembra avere una visione diversa, per cui continuiamo a monitorare da vicino la situazione".



L’ideale sarebbe avere "una posizione allineata in tutta Europa su strategia e tempistiche per riaprire i resort, ma, realisticamente, questo non sembra probabile. Pertanto, esamineremo ogni singola situazione e destinazione per garantire le massime sicurezza e serenità possibili. E nonostante le molte incertezze, stiamo ancora pianificando di dare il via alla stagione sciistica nel gennaio 2021, con l'inizio dell’offerta invernale per Inghams, Ski Total e Flexiski”.