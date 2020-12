Cook sul lungo raggio con le mete 'Covid ready'

11:30

Cook ha lanciato un programma di viaggi a lungo raggio, realizzato in collaborazione con 20 vettori tra cui British Airways, Emirates, Virgin Atlantic ed Etihad.

La programmazione aggiunge 43 nuove destinazioni al marchio online Cook, di proprietà di Fosun Tourism Group, società madre di Club Med. Il marchio Cook è stato rilanciato a settembre, promettendo vacanze ‘Covid-ready’.



Cook punta a proporre destinazioni attualmente prive di quarantena, tra cui Dubai e St. Lucia. Altre mete compese nel progetto sono il Messico e la Repubblica Dominicana.

Sono in vendita anche i pacchetti per gli Stati Uniti, ma solo per le partenze dal 1 maggio.



Come riportato da TTG Media, l'amministratore delegato di Cook, Alan French, ha dichiarato: "Sappiamo quanto i nostri clienti amino le vacanze in luoghi come i Caraibi e Dubai e abbiamo lavorato intensamente per stringere accordi con i vettori aerei partner". Gli accordi conclusi ad esempio con vettori come Aer Lingus, Air France, Lufthansa e Klm significano anche che Cook ha potenziato le opzioni di viaggio anche per i clienti che si recano in vacanza in Europa.