Una nave da crociera per salvare il Festival di Sanremo 2021, si pensa a una ‘bolla’ per pubblico e artisti

10:44

Una nave da crociera potrebbe salvare l’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Secondo quanto riporta lastampa.it, la produzione del Festival starebbe pensando di creare una ‘bolla sanitaria’ a bordo di Costa Smeralda per il pubblico e il cast della kermesse.

L’intenzione sarebbe quella di sfruttare la nave di Costa Crociere come luogo di quarantena fino all’inizio del concorso musicale. Pubblico e artisti verrebbero poi trasportati al teatro Ariston con dei piccoli bus.



La soluzione, che per il momento sembra solo un’ipotesi, avrebbe però già scosso gli animi degli albergatori sanremesi e del sindaco della città dei fiori, Alberto Bancheri, che vorrebero in alternativa mettere a disposizione le strutture alberghiere locali.