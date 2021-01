Msc Crociere rinvia la partenza di Grandiosa al 24 gennaio

09:48

Msc Crociere annulla le crociere di Msc Grandiosa (nella foto) con partenza da Genova il 10 gennaio e, per prudenza visti i tempi stretti, anche quella del 17 gennaio. La decisione si è resa necessaria in conseguenza del prolungamento delle misure restrittive legate agli spostamenti, che impediscono l’accesso ai porti d’imbarco fino al 15 gennaio.

Di conseguenza, la prima partenza di Msc Grandiosa è stata riprogrammata per domenica 24 gennaio da Genova. A partire da quella data l’ammiraglia della compagnia tornerà a offrire le crociere settimanali, con partenza ogni domenica dal capoluogo ligure e tappe a Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta. In funzione della zona da cui si parte per raggiungere la nave, sarà possibile iniziare e terminare la propria crociera anche da Civitavecchia (ogni lunedì), Napoli (ogni martedì) e Palermo (ogni mercoledì). Msc Grandiosa offrirà questi itinerari fino al 21 marzo, successivamente resterà nel Mediterraneo occidentale per proporre crociere della programmazione estiva con un nuovo itinerario.



Dal 14 febbraio anche Msc Magnifica riprenderà il mare per offrire con partenza da Genova, come da programma, sei crociere di 11 giorni alla scoperta di Italia, Grecia e Malta.