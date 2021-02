11:04

Biglietti esauriti in un solo giorno per la crociera intorno al mondo di 180 giorni operata da Oceania Cruises, con partenza nel 2023 e scali in 96 porti di 33 Paesi, inclusa l'Antartide: un dato che conferma la voglia da parte dei consumatori di tornare a viaggiare.

"Nonostante le sfide che il mondo deve affrontare oggi, i viaggiatori sono chiaramente ottimisti sul futuro e stanno abbracciando queste nuove opportunità per viaggiare per il mondo e creare ricordi per tutta la vita", commenta Bob Binder, presidente e a.d. di Oceania Cruises.



Contrariamente a quel che accade di solito con le crociere intorno al mondo, che attirano soprattutto clienti fidelizzati, in questo caso, si legge su eturbonews, oltre un terzo delle vendite arriva da persone che non hanno mai viaggiato con Oceania Cruises. E il 20% ha confermato un prolungamento della crociera fino a 2018 giorni di navigazione. O. D.