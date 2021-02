Gastaldi Holidays: arriva l’assicurazione All-Risks per i viaggi di nozze

15:25

Arriva la polizza All-Risks realizzata in collaborazione con Nobis Assicurazioni e il broker Borghini e Cossa per Gastaldi Holidays. La new entry prevede la copertura assicurativa prima della partenza, con il rimborso delle penali per l'impossibilità di intraprendere il viaggio per qualsiasi motivo documentabile, inclusa l’infezione da Coronavirus e la quarantena del passeggero.

Il prodotto si rivolge agli sposi in viaggio di nozze e si affianca alla già inclusa assicurazione VacanzExtra che prevede la copertura assicurativa durante il viaggio delle spese sostenute per motivi legati alla gestione del Covid-19, come quarantene o fermo obbligati. “Saranno coperti i costi di soggiorno – si legge in una nota del tour operator -, le penali di servizi non usufruiti, le spese di modifica biglietti di trasporto, oltre ad un indennizzo per i disagi subiti, alle condizioni previste dalla polizza”.