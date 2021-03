Primopiano Viaggi, focus sull’incoming: nuovo sito e proposte tailor made

11:57

Un nuovo logo, un sito arricchito e nuovi prodotti all’insegna della personalizzazione. Primopiano Viaggi rafforza le sue proposte incoming consolidando la sua presenza nei mercati francofoni grazie al supporto della rete commerciale.

“Abbiamo inoltre deciso - aggiunge la cotitolare Lorenza Berlini - di rivolgere la nostra proposta anche al mercato domestico e ad altri bacini europei. Oggi il nostro catalogo ha una ricca offerta di prodotti innovativi ed esperienze uniche da vivere in Italia. Abbiamo studiato itinerari esperienziali tailor made che promuovono e valorizzano la cultura e le tradizioni locali”.



Alla componente leisure l’operatore affianca quella business, con un ventaglio di destinazioni per viaggi Mice, incentive ed eventi. Ampliata anche la proposta di itinerari su misura per individuali e di tour autoguidati, dedicati ai viaggiatori più indipendenti che preferiscono esplorare le destinazioni in libertà.