Aeroporti semideserti, città d'arte senza turisti, alberghi a corto di clienti e negozi di lusso chiusi ormai da mesi. La pandemia ha sconvolto i piani dell'intero comparto turistico, costringendo gli addetti ai lavori ad archiviare il peggiore anno della loro storia e un 2021 che, dopo lo stop allo sci deciso all'ultimo momento, si preannuncia ancora in salita.

I numeri dell'incoming, raccontati su TTG Magazine, pesano come macigni e la ripartenza del settore sembra ancora lontana.



Per questo il comparto inbound del turismo italiano sta provando a costruire nuove strategie, o, come spiega il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo, a “ripensare il modello organizzativo del settore e sviluppare forme di turismo orientate alla produzione di valore.



