Aeroviaggi cambia strategia, firmata la partnership con ErmesHotels

08:47

Aeroviaggi ha siglato una partnership con ErmesHotels per il lancio della sua nuova strategia commerciale e di vendita. Il crs ErmesHotels sarà integrato con i sistemi gestionali di Aeroviaggi per mettere in vendita su Ota e sito diretto (booking engine) le camere dei suoi 14 resort e club tra Sicilia e Sardegna.

“Possiamo sfruttare appieno le potenzialità del booking engine di ErmesHotels – spiega Roberto Santececca, Cmo di ErmesHotels -, che permette di differenziare la distribuzione per target di clientela: dai clienti b2c alle adv e ai tour operator, attraverso la creazione di canali specifici per tipologia, con user experience e strategie di pricing dedicate. Puntiamo molto - aggiunge - anche sulla strategia dei metamotori come Google Hotel Ads per rafforzare ulteriormente la presenza diretta del gruppo”.



La digital transformation

Il crs ErmesHotels sarà inoltre integrato ad altri tool di rms per sfruttare la massima potenzialità dello strumento, a beneficio degli obiettivi di revenue management del gruppo.

“Il nostro obiettivo - sottolinea Luca Di Persio, global cmo & revenue director di Aeroviaggi - è quello di portare la digital transformation in tutta la catena del valore, in ogni step della nostra strategia di sales, marketing & revenue. Dati, processi e tool tecnologici sono elementi fondamentali per ottenere un’esecuzione solida ed efficiente, e nell’ambito di quest’approccio abbiamo ritenuto i prodotti ErmesHotels allineati alle nostre esigenze”.