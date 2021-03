Giocamondo guarda avanti: nuovo catalogo e una sede a Milano

15:57

Un gesto di coraggio per cercare di guardare oltre la pandemia, offrendo spunti di ripartenza al settore delle vacanze studio. Giocamondo investe nello sviluppo inaugurando la sede di Milano e lanciando il nuovo catalogo ‘Giocamondo Study’ per il 2021.

“Quello appena trascorso - commenta il presidente del Gruppo, Stefano De Angelis - è stato un anno da dimenticare, con il settore turistico che ha subito un fortissimo contraccolpo: nel 2020 si è praticamente fermato e per il 2021 c’è ancora molta incertezza. Ma noi vogliamo continuare a guardare avanti ed investire, con coraggio e tenacia”.



Le nuove mete

Tra le novità della programmazione di vacanze studio per il 2021 l’inserimento di Dubai negli Emirati Arabi e di Tel Aviv e Gerusalemme, destinazioni individuate anche per l’alta percentuale di vaccinazioni Covid già effettuate sulla popolazione.



“La nuova sede di Milano - spiega De Angelis - ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra strategia di potenziamento dell’offerta sul territorio nazionale e internazionale, nonostante il momento molto difficile. E ci consentirà anche di coinvolgere in maniera diretta, con open day, incontri e consulenze personalizzate, tante famiglie e il mondo della scuola, con l’obiettivo di rendere ancora più incisiva la nostra proposta sul fronte delle vacanze studio”.