Disney Cruise Line, nel 2022 gli itinerari estivi da Miami

08:00

Salperanno nel 2022 le prime crociere estive di Disney Cruise Line da Miami. La compagnia di crociere ha fissato per il 7 giugno del prossimo anno la partenza inaugurale da Port Canaveral.

Tutti gli itinerari, riporta Travel Weekly, faranno tappa a Castaway Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.



Le crociere di tre e quattro giorni faranno scalo a Nassau, mentre le crociere di cinque giorni faranno scalo a Grand Cayman o a Cozumel, in Messico.



Per l’estate 2022 Disney Cruise Line prevede anche itinerari verso le isole greche, il Mediterraneo, il Nord Europa e l’Alaska.



Le vendite per l’estate 2022 apriranno ufficialmente il 25 marzo.