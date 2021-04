di Remo Vangelista

Disteso e con la visione già proiettata già verso l’estate, malgrado “una grande assenza di chiarezza". Il direttore generale di Veratour Stefano Pompili nei giorni scorsi ha spiegato a TTG Italia durante il nostro appuntamento con TTG Newsroom che anche l’ultimo decreto ministeriale che di fatto tarpa le ali ai viaggi ougoing si innesta sulla stessa linea della scarsa chiarezza (da ormai una stagione).

“Posso dire che sui voli per le Canarie realizzati insieme al gruppo Alpitour la partenza era stata molto interessante – ha detto Pompili – Arriviamo da un lungo periodo di limitazioni e la voglia di partire si percepisce. Mi dispiace che appena provi a montare qualche operazione per fare riassaporare il viaggio arriva qualcuno a smontare tutto”.



Malgrado le disposizioni del ministro Speranza il d.g. di Veratour manda segnali di ottimismo anche alle agenzie perché “dobbiamo resistere e immettere positività sul mercato. Il trend delle prenotazioni estive sta salendo e posso anticipare che la Sardegna sarà non solo per noi la meta più gettonata. Oggi il 50% delle nostre prenotazioni riguarda proprio i villaggi dell’isola”.