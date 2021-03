08:08

“Sardegna, la grande scommessa”: è stato questo l’argomento del secondo appuntamento con TTG Newsroom, i talk in diretta live sul canale YouTube e sul profilo Facebook ufficiali di TTG Italia (guarda qui il video)



Il dibattito ha riguardato la destinazione italiana sotto i riflettori: le speranze del settore, ma anche le attese e le necessità di un comparto che oggi più che mai ha bisogno di rialzare la testa.



Gli ospiti

Alla discussione hanno preso parte parte Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Group; Stefano Pompili, direttore generale di Veratour; Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna; Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna; Gianluigi Tiddia, meglio conosciuto come 'Insopportabile', noto influencer nativo della Sardegna.



Il dibattito è stato moderato dal direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista. Main sponsor dell’evento, Ferrovia Retica.



