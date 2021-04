08:04

Norwegian Cruise Line riprenderà a navigare con nuovi itinerari in Europa e nei Caraibi a partire dal 25 luglio. La compagnia riprenderà inizialmente con Norwegian Jade, Joy e Gem, le prime tre navi della flotta di 17 unità che opereranno a capacità ridotta.

Norwegian Jade offrirà crociere da Atene a partire dal 25 luglio 2021. In programma anche un itinerario di una settimana tra le isole dei Caraibi in partenza da Montego Bay dal 7 agosto 2021 a bordo di Norwegian Joy o da Punta Cana sulla Norwegian Gem a partire dal 15 agosto 2021.



“A più di un anno dalla sospensione delle partenze, è giunto il momento di riprendere a navigare - ha dichiarato Harry Sommer, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line -. Abbiamo lavorato intensamente per la ripresa delle operazioni, concentrandoci sull'esperienza degli ospiti e mantenendo la salute e la sicurezza in primo piano. La disponibilità del vaccino ha rappresentato un punto di svolta. Il vaccino, combinato con i nostri protocolli di salute e sicurezza, ci aiuterà a fornire ai nostri ospiti una vacanza rilassante e sicura".



Sommer ha continuato: "Tutti gli ospiti che salperanno fino al 31 ottobre 2021 dovranno aver completato il ciclo di vaccinazione e dovranno sottoporsi a test prima di salire a bordo. Successivamente a tale data valuteremo i protocolli di sicurezza da adottare".



Norwegian Cruise Line Holdings ha recentemente lanciato il suo programma di salute e sicurezza SailSafe, che si fonda su tre pilastri: sicurezza per gli ospiti e l'equipaggio con requisiti di vaccinazione, test per verificare la negatività al Covid-19 su tutti e protocolli di screening sanitari avanzati; sicurezza a bordo con filtrazione dell'aria di livello clinico, maggiori misure igienico-sanitarie e risorse mediche potenziate; sicurezza a terra attraverso la collaborazione con i partner tour operator per ampliare le misure di salute e sicurezza in ciascuna destinazione.



Accogliendo l’annuncio della ripartenza, il ministro del turismo giamaicano Edmund Bartlett ha dichiarato: “Sono molto lieto che Norwegian Cruise Line abbia selezionato la Giamaica come una delle prime destinazioni al mondo che visiterà quando riprenderà le operazioni. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla compagnia sulle nostre coste e sono fiducioso che questa importante partnership ci aiuterà nel nostro impegno a ricostruire il settore turistico e rilanciare la nostra economia in generale”.



In risposta all'annuncio della compagnia, che salperà per Punta Cana per la prima volta nella sua storia, il presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader ha commentato: "Dal primo giorno, ci siamo impegnati a mettere in atto tutte le azioni necessarie per sostenere la ripresa del nostro settore turistico. La presenza di Ncl quest'estate ribadisce il nostro impegno nel fornire una destinazione sicura per i viaggiatori".



Anche il ministro del turismo greco Harry Theoharis ha dichiarato: "Accogliamo con grande favore l'annuncio di Norwegian Cruise Line, che riprenderà le sue crociere dalla Grecia. Nel 2020 abbiamo aperto il turismo in sicurezza e stiamo lavorando per continuare a fare lo stesso quest'anno ".



In concomitanza con il suo ritorno in servizio, la compagnia ha cancellato tutti gli itinerari di luglio e agosto a bordo di Norwegian Breakaway, Dawn, Escape, Getaway, Sky, Spirit, Star e Sun. Inoltre, i viaggi a bordo diNorwegian Epic fino al 1 settembre 2021 e di Norwegian Pearl fino al 7 novembre 2021 sono stati cancellati.