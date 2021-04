Fruit Viaggi: ecco la mappa dei villaggi e club per l'estate

09:16

In attesa della ripartenza anche delle mete straniere, l'attenzione di Fruit Viaggi si concentra sul Mare Italia. "Lo sviluppo del prodotto si è incentrato in particolar modo sull'Italia - conferma il direttore generale, Cristian Gabriele (nella foto) -, aprendo sette nuovi Fruit Village in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La programmazione è ben definita da mesi, con 10 club in Italia e 5 all'estero, con previsioni di apertura sull'Italia tra fine maggio-metà giugno". Per l'estero, dove Fruit propone fra l'altro il nuovo Fruit Village di Rodi, "siamo pronti, ma in attesa di ok definitivo al via".

