Urbino incoming diventa travel company nel segno di Raffaello

Urbino Incoming cambia volto e si fa in quattro. Il tour operator marchigiano si trasforma creando una nuova travel company, Raffaello Travel Group, che racchiude al suo interno 4 brand: Urbino incoming, l'agenzia di viaggio e tour operator, Urbino tour guide, il portale dedicato alle visite guidate, Trekking nepal, dove trovare le migliori proposte per gli amanti del trekking e l'ultimo arrivato, il nuovo Rifugio Chalet Corsini, struttura ricettiva dedicata al turismo green.

In contemporanea è stata messa online una nuova piattaforma che guarda sia ai clienti finali sia agli operatori del settore. "Nel nuovo portale si trovano già oltre 150 prodotti turistici immediatamente disponibili – affermano i due titolari Federico Scaramucci e Margherita Borgiani (nella foto) - ed abbiamo pensato a proposte di tour nelle Marche ma anche viaggi in luoghi vicini e lontani, per quando si potrà effettivamente ritornare a viaggiare”.