Napoleon Tour Operator alla carica per l’estate con 550 strutture ricettive

15:56

Oltre 550 strutture ricettive e 6mila posti letto al giorno. Sono questi alcuni dei numeri della programmazione estiva di Napoleon Tour Operator, che rilancia anche quest’anno su Mare Italia e sulla Corsica proponendo in totare 302 tra residence e complessi di appartamenti, 226 hotel e villaggi e una ventina di camping village.

“Nel corso dei mesi invernali ci siamo impegnati in una vera e propria attività di scouting – spiega il responsabile commerciale Marco Rosselli (nella foto) – per inserire nella programmazione diverse nuove opportunità, che coniugano buoni servizi, una dimensione di totale immersione nella natura e un buon rapporto qualità/prezzo”.



Cinque i cataloghi proposti per l’estate: Isola d’Elba, Sardegna, Corsica, Mare di Toscana e Vacanze con stile. Per quanto riguarda le isole alla versatilità della programmazione si accompagna un’ampia offerta di soluzioni per il trasporto marittimo, anche con auto al seguito.



“Denominatore comune di tutti i cataloghi – conclude Rosselli - è la nuova polizza assicurativa medico bagaglio e annullamento predisposta per il tour operator da I4T, valida anche in caso di eventi pandemici”.