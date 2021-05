Princess Cruises e Holland America Line riprendono da luglio le crociere in Alaska

09:16

Princess Cruises e Holland America Line torneranno in servizio negli Stati Uniti con una stagione di crociere in Alaska da Seattle a partire dalla fine di luglio. Come sottolineato da Travel Weekly, le crociere saranno offerte solo a passeggeri vaccinati, come vacciato sarà il personale di equipaggio in linea con le direttive del Cdc.

I due marchi hanno approfittato del passaggio dell'Alaska Tourism Restoration Act sia al Senato che alla Camera e delle recenti indicazioni del Cdc sulla possibilità di riprendere la navigazione. Holland America prevede di lanciare il Nieuw Amsterdam il 24 luglio con 10 partenze che fanno scalo a Juneau, Icy Strait Point, Sitka e Ketchikan e offrono crociere panoramiche a Glacier Bay e Stephens Passage. Majestic Princess di Princess Cruises lancerà crociere di sette giorni dal 25 luglio fino al 26 settembre alla scoperta del Glacier Bay National Park, Juneau, Skagway e Ketchikan.

Entrambe le navi opereranno andata e ritorno da Seattle e le vendite si apriranno già questa settimana. "Abbiamo lavorato per tornare in servizio da oltre un anno e iniziare con le crociere in Alaska è gratificante", ha dichiarato Jan Swartz, presidente di Princess.