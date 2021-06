14:03

“Mettere a terra un piano industriale capace di guidarci verso una crescita equilibrata e dare forza a tutti i brand del nostro gruppo. Ognuno avrà spazio e investimenti per presidiare le aree con il giusto peso”. È questo uno dei principali obiettivi per il 2021 di Giuseppe Pagliara, presidente di Erregi Holding, a cui fa capo il Gruppo Nicolaus. Nel Match Point con il direttore di TTG Remo Vangelista pubblicato sull’ultimo numero di TTG Magazine, il manager aggiunge poi: “Ovviamente spero nelle riaperture verso l'estero in tempi brevi. Abbiamo bisogno tutti, noi e le adv, di poter tornare a viaggiare anche a lungo raggio. Siamo fermi da troppo tempo”.

L’intervista completa è disponibile online a questo link