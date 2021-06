08:03

Riparte gradualmente la programmazione di Norwegian Cruise Line negli Stati Uniti. La compagnia di crociere ha riprogrammato ulteriori itinerari in partenza da New York, Los Angeles, Port Canaveral (Florida) e Miami.

A Miami Ncl tonerà il 15 agosto con Norwegian Gem, che opererà itinerari di sette giorni ai Caraibi e una crociera di quattro giorni alle Bahamas a novembre.



Gli altri itinerari

Aperte, inoltre, le vendite per alcuni itinerari aggiuntivi. Si tratta, nello specifico, dei viaggi per: Bermuda da New York a bordo di Norwegian Breakaway, a partire dal 26 settembre 2021; Riviera messicana il 24 ottobre 2021 da Los Angeles a bordo della Norwegian Bliss; Caraibi il 13 novembre 2021 da Port Canaveral, in Florida, sulla Norwegian Escape.



In Alaska, Norwegian Encore - la nave più recente della flotta - prenderà il posto di Norwegian Bliss. La nave farà il suo debutto sulla West Coast (a Seattle) per l’estate 2021, facendo scalo in Alaska nei porti di Juneau, Skagway, Ketchikan e Icy Strait Point.



“Siamo molto lieti di navigare di nuovo negli Stati Uniti e di riprendere la navigazione con la nostra nave più innovativa, Norwegian Encore – commenta Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line -. Siamo in grado di presentarla nuovamente ai nostri ospiti e invitarli a sperimentare le sue offerte di livello mondiale, in occasione del suo debutto a Seattle e in Alaska".



Sul fronte delle prenotazioni, la compagnia garantisce la policy di cancellazione ‘Peace of Mind’ per i viaggi con date di imbarco fino al 31 ottobre 2021. La policy garantisce la flessibilità di cancellare la prenotazione 15 giorni prima della partenza. Coloro che usufruiranno della politica riceveranno un rimborso completo sotto forma di un futuro credito che può essere applicato a qualsiasi crociera fino al 31 dicembre 2022.