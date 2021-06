08:05

Club Med riparte aprendo le porte dei suoi resort alla clientela internazionale.

Sul finire della crisi, il viaggio assume una dimensione molto speciale ed è il primo desiderio degli italiani. Un bisogno profondo e necessario accompagnato da nuove aspettative ed esigenze: flessibilità, sicurezza in termini di salute, serenità, ritrovato senso di responsabilità sociale e ambientale nelle destinazioni di vacanza. Tutte caratteristiche che fanno parte dell’offerta di Club Med.

In Italia, Club Med attende i suoi ospiti, molti dei quali repeater, nelle due strutture di Cefalù (nella foto) e di Kamarina. Mentre a Cefalù vengono ospitati i bambini a partire dagli 8 anni di età, Kamarina è la soluzione ottimale per le famiglie con bambini piccoli.

Nel Mediterraneo i resort più richiesti sono quelli di Gregolimano in Grecia e Da Balaia in Portogallo.

Ma l’offerta non si esaurisce qui, aggiungendo le due strutture di Bodrum e Palmiye entrambe in Turchia.

Sul fronte della vacanza in montagna, che offre indubbi vantaggi in termini di contatto con la natura e distanziamento, si propongono i resort di La Rosière, Les Arcs Panorama e gli Chalet di Grand Massif Samoëns Morillon e Valmorel.



Nei Caraibi, accessibili per gli italiani, riaprono La Caravelle in Guadalupa

e Les Boucaniers in Martinica. Il tanto atteso ritorno del lungo raggio si completerà, non appena i confini europei saranno riaperti, con i resort di Michès Playa Esmeralda e Punta Cana in Repubblica Dominica, di Cancùn in Messico, di Turkoise a Turks and Caicos, di Seychelles, di Kani e Ville di Finolhu alle Maldive.



“Quest'estate – conferma Eyal Amzallag, managing director Sud Europa, Middle East & mercati emergenti - i nostri ospiti potranno riscoprire nei nostri 17 resort in Italia e in Europa ‘la pace dei sensi’ che solo Club Med può regalare. Vogliamo offrire ai nostri ospiti la possibilità di lasciarsi completamente andare ed essere liberi da tutte le altre preoccupazioni, in modo che possano prendersi del tempo con la famiglia, il partner, gli amici o per loro stessi. La nostra proposta Premium All Inclusive ha una miriade di attività di altissima qualità, c’è la massima attenzione in tutto quello che offriamo. Gli ospiti possono scoprire nuove passioni, vivere al meglio l'aria aperta e godere di tutti i piccoli piaceri della vita che tanto ci sono mancati: cucina gourmet, intrattenimento dal vivo, una sessione di yoga sul paddle della nostra Scuola di Yoga byHeberson”.