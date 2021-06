Columbus: “Il green pass darà una spinta alle prenotazioni”

12:56

Il green pass darà“una spinta ulteriore per invogliare la circolazione dei turisti; comunque, le intenzioni di viaggiare sono in rialzo in questo periodo e si vede proprio dalle agenzie che stanno contattando i nostri booking di Milano, Padova e Palermo”. Questo il sentiment di casa Columbus, che intanto rilancia sul fronte del Mediterraneo.

Su quest’area il tour operator guidato da Ivano Zilio (nella foto) offre diverse soluzioni: da Rodi e Creta a Malta, fino alla Croazia (con Rovigno, Primošten e Umago) e alla Spagna. Sulle Canarie “siamo in collaborazione con la compagnia aerea Binter, compagnia ufficiale delle Canarie; la programmazione si concentra su strutture a Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria con volo da Venezia e Torino”.



Zilio conclude: “È vero che la situazione è ancora in bilico ma dobbiamo continuare a infondere positività nel mercato e soprattutto stimolare i clienti finali di andare a prenotare nelle agenzie di viaggio per le loro vacanze estive”.