14:39

Il mondo del turismo organizzato alza la voce. A qualche giorno dall’appello del direttore commerciale di Domina Travel, Ramon Parisi, che su questa agenzia aveva chiesto di far fronte comune per spingere sulla ripartenza dei charter sul Mar Rosso, Astoi torna a mobilitarsi.

In una nota pubblicata sul canale Facebook dell’associazione, si rende noto che l’Ente del Turismo Egiziano ha diffuso la notizia del volo Wizz Air partito da Milano Malpensa e atterrato il 12 giugno a Sharm el Skeikh con 100 turisti a bordo.

La compagnia opererà un volo settimanale in giugno e due in luglio.



Astoi chiede quindi al ministro della Salute Roberto Speranza e al Governo se sia vietato recarsi in Egitto per turismo o se sia solo vietato recarsi nel Paese con gli operatori del turismo organizzato. “Riteniamo – precisa la nota Astoi – che in questi vuoti normativi si celebri la morte degli operatori e dei vettori aerei italiani, mentre si favorisce il business delle compagnie di altri paesi europei”.