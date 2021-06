Royal Air Maroc: piano speciale per il rientro dall’estero

13:56

Royal Air Maroc annuncia un’operazione speciale per favorire il rientro dall’estero dei connazionali. Il programma prevede più di 3 milioni di posti in partenza tra oggi, 15 giugno, e il 30 settembre. Il vettore mette a disposizione anche delle tariffe particolari che saranno applicate in base al numero dei membri della famiglia.

Le tariffe sono valide solo per i viaggi andata e ritorno verso il Marocco. Non possono essere acquistate tramite voucher. Inoltre le tariffe dovranno essere prenotate ed emesse subito in caso contrario saranno cancellate automaticamente dal sistema.