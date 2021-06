Amawaterways lancia la crociera in Europa alla scoperta degli antenati

11:38

Si chiama Heritage on the River la nuova proposta firmata AmaWaterways ed è una crociera in partenza il 30 luglio 2022 dedicata alla scoperta del proprio albero genealogico. La società di crociere, infatti, ha stretto una partnership con Ancestry, che si occupa di nella storia familiare genomica con la quale permette agli ospiti di scoprire i dettagli relativi alla loro specifica storia familiare mentre si godono l’esperienza della crociera fluviale.

"Essendo cresciuta lungo il fiume Elba in Germania, sono felicissima di questa nuova collaborazione che offre ai nostri ospiti un'opportunità unica di entrare in contatto con le loro radici europee, attraverso ricerche personalizzate ed esperienze appositamente curate” dice Kristin Karst, presidente e co-fondatore di AmaWaterways.



Lo speciale pacchetto Ancestry Experience consente ai viaggiatori di personalizzare e arricchire la loro esperienza di crociera fluviale. Ogni ospite che si iscrive sarà abbinato a un esperto di AncestryProGenealogists, la divisione di ricerca professionale di Ancestry, che condurrà una chiamata di benvenuto di un'ora per discutere aspetti della propria famiglia che sono di particolare interesse. Da lì, il genealogista condurrà una fase di consultazione e ricerca approfondendo il contesto familiare e identificando i luoghi di interesse che l'ospite può visitare durante la crociera sul fiume.



Una volta a bordo, un esperto genealogista offrirà presentazioni per fornire informazioni su come era la vita degli antenati degli ospiti ed evidenziare i tipi di documenti che sono disponibili per loro per saperne di più. Mentre gli ospiti viaggiano attraverso le diverse regioni in cui vivevano i loro antenati, il genealogista spiegherà la storia dietro quelle aree, fornendo una comprensione del passato e uno scorcio della vita quotidiana dei loro antenati.



A completamento di questa esperienza, ogni ospite riceverà anche una consulenza privata a bordo con l'esperto genealogista per rivedere il proprio albero genealogico. Avranno anche l'opportunità di godersi un'escursione di gruppo specifica per Ancestry con il loro esperto genealogista. In alcuni casi, i viaggiatori possono approfondire ulteriormente con l'aggiunta facoltativa di una visita alla casa ancestrale accompagnati da un esperto genealogista.